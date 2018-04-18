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Водитель пассажирского автобуса в Нижнем Новгороде умер за рулем
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Водитель пассажирского автобуса в Нижнем Новгороде умер за рулем 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 18 апр — РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в грузовик на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, водитель автобуса умер за несколько секунд до столкновения, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.
Столкновение автобуса ЛИАЗ и грузового автомобиля Scania с прицепом произошло в среду около 6 часов утра.
"По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо, он не справился с управлением. При столкновении водитель получил смертельное ранение. Но имеются показания свидетелей, что он умер еще до аварии. Люди видели, что он обмяк в кресле еще до ДТП — скорее всего, стало плохо с сердцем", — рассказал Михайлушкин.
Он сообщил, что больше при столкновении никто не пострадал — ни пассажиры автобуса, ни водитель грузовика.
"Водителя автобуса перед выходом на рейс осматривал врач. Если бы он не счел его здоровым, тот бы на маршрут не вышел. Тем не менее, мужчине было 63 года, стаж вождения более 40 лет. Человек опытный, но уже немолодой. Возраст, возможно, и сыграл свою роль", — добавил представитель ГИБДД.
По его словам, сейчас по факту ДТП проводится проверка. «Мы ждем результатов медицинской экспертизы — была ли это смерть по естественным причинам, либо в результате аварии», — подчеркнул Михайлушкин.
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