Водитель умер за рулем автобуса и влетел по встречке в грузовик

Водитель умер за рулем автобуса и влетел по встречке в грузовикНевероятная трагедия произошла сегодня в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Водитель рейсового автобуса умер за рулем движущегося автосредства. Несмотря на смерть водителя автобус продолжил движение на довольно высокой скорости. Итогом путешествия автолайна, с мертвецом за рулем, стало лобовое столкновение с большегрузом.

«На переезде с улицы Циолковского, водитель автобуса умер за рулем и вылетел на встречу и столкнулся с фурой» — рассказал очевидец на странице в ВК.

Информации о других пострадавших пока нет. Движение на Циолковского парализовано.

Первыми об аварии сообщили в паблике ЧП | ДТП Нижний Новгород