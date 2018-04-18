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Водитель умер за рулем автобуса и влетел по встречке в грузовик
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Водитель умер за рулем автобуса и влетел по встречке в грузовик 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Водитель умер за рулем автобуса и влетел по встречке в грузовикНевероятная трагедия произошла сегодня в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Водитель рейсового автобуса умер за рулем движущегося автосредства. Несмотря на смерть водителя автобус продолжил движение на довольно высокой скорости. Итогом путешествия автолайна, с мертвецом за рулем, стало лобовое столкновение с большегрузом.
«На переезде с улицы Циолковского, водитель автобуса умер за рулем и вылетел на встречу и столкнулся с фурой» — рассказал очевидец на странице в ВК.
Информации о других пострадавших пока нет. Движение на Циолковского парализовано.
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