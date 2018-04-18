В Оренбурге полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода 

В Оренбурге полицейские разыскива.т очевижцев ДТП, случившегося 17 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Львовской напротив дома 109 в районе 19.30.
Неизвестный водитель на неустановленной пока машине сбил на пешеходном переходе 26-летнего молодого человек. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга и другими травмами.
Всех, кто стал свидетелем или очевидцем данного происшествия, просьба сообщить по телефонам группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» 79-00-96.