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В Оренбурге полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода
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В Оренбурге полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода 

АиФ-Оренбург 25 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские разыскива.т очевижцев ДТП, случившегося 17 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Львовской напротив дома 109 в районе 19.30.
Неизвестный водитель на неустановленной пока машине сбил на пешеходном переходе 26-летнего молодого человек. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга и другими травмами.
Всех, кто стал свидетелем или очевидцем данного происшествия, просьба сообщить по телефонам группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» 79-00-96.
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