В Оренбурге полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода

В Оренбурге полицейские разыскива.т очевижцев ДТП, случившегося 17 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Львовской напротив дома 109 в районе 19.30.

Неизвестный водитель на неустановленной пока машине сбил на пешеходном переходе 26-летнего молодого человек. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга и другими травмами.