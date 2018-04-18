Школьница из Красноярска придумала новый дорожный знак

Красноярская школьница придумала новый дорожный знак, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

Пиктограмма запрещает пешеходам переходить улицу в наушниках и с телефоном, так как это может быть очень опасно. Сотрудники ГИБДД подтверждают, что нередко дорожно-транспортные происшествия случаются с участием пешеходов, внимание которых отвлечено громкой музыкой или информацией в гаджете. На рисунке изображены наушники и телефоны, перечеркнутые красной чертой.

По мнению юного инспектора Александры, увидев незнакомы й знак, пешеход должен задуматься о том, стоит ли разговор по телефону жизни человека. Школьники вместе с дорожными полицейскими изготовили листовки и вручали их тем красноярцам, которые переходили дорогу в наушниках.