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Школьница из Красноярска придумала новый дорожный знак
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Школьница из Красноярска придумала новый дорожный знак 

АиФ Красноярск 27 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярская школьница придумала новый дорожный знак, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.
Пиктограмма запрещает пешеходам переходить улицу в наушниках и с телефоном, так как это может быть очень опасно. Сотрудники ГИБДД подтверждают, что нередко дорожно-транспортные происшествия случаются с участием пешеходов, внимание которых отвлечено громкой музыкой или информацией в гаджете. На рисунке изображены наушники и телефоны, перечеркнутые красной чертой.
По мнению юного инспектора Александры, увидев незнакомы й знак, пешеход должен задуматься о том, стоит ли разговор по телефону жизни человека. Школьники вместе с дорожными полицейскими изготовили листовки и вручали их тем красноярцам, которые переходили дорогу в наушниках.
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