«Лада» насмерть сбила велосипедиста под Нижним Новгородом

фото pixabay.com« Лада » насмерть сбила велосипедиста под Нижним Новгородом«Лада» сбила велосипедиста на дороге в Ветлужском районе. Об этом сообщила пресс-служба отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Утром 17 апреля на 3 км а/д Белышево — Калинино, 30-летний водитель ВАЗ-21099 не заметил движущегося по проезжей части велосипедиста и сбил его. В результате ДТП пострадала 49-летняя женщина. К сожалению, спасти велосипедистку не удалось, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.