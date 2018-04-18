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«Лада» насмерть сбила велосипедиста под Нижним Новгородом
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«Лада» насмерть сбила велосипедиста под Нижним Новгородом 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com«Лада» насмерть сбила велосипедиста под Нижним Новгородом«Лада» сбила велосипедиста на дороге в Ветлужском районе. Об этом сообщила пресс-служба отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Утром 17 апреля на 3 км а/д Белышево — Калинино, 30-летний водитель ВАЗ-21099 не заметил движущегося по проезжей части велосипедиста и сбил его. В результате ДТП пострадала 49-летняя женщина. К сожалению, спасти велосипедистку не удалось, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.
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