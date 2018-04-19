Велосипедист травмировал водителя перцовым баллончиком в центре Нижнего Новгорода

Как рассказал NN.RU водитель Николай, велосипедист ехал перед ним вразвалку и виляя по дороге. Когда Николай посигналил, велосипедист начал его оскорблять. Мужчины продолжали перепалку на перекрестке с улицей Максима Горького.

— Я ехал мимо собора, он ехал впереди меня ровно посередине: вразвалочку, виляя, как будто пьяный, — рассказал водитель Николай. — Я нажал на сигнал, для того чтобы он сдал в сторону и дал мне проехать. Он начал меня оскорблять и угрожать мне. Я проехал вперед и встал, чтобы просто поговорить. Он уже добежал до моей машины, я открыл окно, и он стал ко мне лезть с кулаками внутрь. Я вышел из машины, он встал ко мне вплотную к лицу. Я его оттолкнул, чтобы он мне хотя бы в лицо не плевал. Он отскочил назад и начал мне брызгать. Я так понимаю, что он ждал и провоцировал. Это не акт самообороны, а акт нападения.

Когда Николай уже ничего не видел, велосипедист еще раз прыснул ему в лицо и начал снимать пострадавшего на телефон.

После водитель приходил в себя около 1,5 часов.

— Я дошел до аптеки, купил «Слезин» и «Пантенол». Но и то и другое было сложно использовать, потому что они добавляли влагу и раздражение разыгрывалось. Я позвонил в фирму, которая торгует этими баллончиками. Они сказали мне: «Поезжайте домой и протирайте слабым раствором уксуса». Сейчас (на следующий день после инцидента, — прим. Ред.) пока я не соприкасаюсь с водой — сильных жжений нет. Вчера я уже через час-полтора вполне нормально доехал до дома.

Кстати, скорая помощь, которую вызывали Николаю сотрудники ближайшего офиса, так и не приехала. После полуторачасового ожидания, когда Николай понял, что сможет сам добраться домой, он позвонил на 112 и отменил вызов.

Редакция направила запрос в министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

Пока Николай не обращался с заявлением в правоохранительные органы , но в будущем не исключает такую возможность. Хотя отмечает, что жертвой себя не считает.

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