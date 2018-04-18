На юго-западе Москвы сгорел троллейбус

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на «Мосгортранс», ЧП произошло на Ломоносовской проспекте.

В результате инцидента пострадавших нет. В момент происшествия троллейбус находился на конечной остановке без пассажиров.