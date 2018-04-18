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На юго-западе Москвы сгорел троллейбус
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На юго-западе Москвы сгорел троллейбус
ТВ Центр
1 час назад
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ТВ Центр
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на «Мосгортранс», ЧП произошло на Ломоносовской проспекте.
В результате инцидента пострадавших нет. В момент происшествия троллейбус находился на конечной остановке без пассажиров.
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