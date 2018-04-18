Нарушения Правил дорожного движения в Зауралье будут снимать еще 18 видеокамер

На дорогах Курганской области появятся еще 18 постов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома», который займется поставкой, монтажом и обслуживанием стационарных комплексов.

— Камеры будут установлены на перекрестках в Шадринске и Кургане, автомобильной дороге федерального значения Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган, Курган — Звериноголовское, а также на участках, где традиционно происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, — сообщают в пресс-службе компании.

Под прицелом камер окажутся такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, а также запрещенные поворот налево или разворот.