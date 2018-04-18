Ещё
Нарушения Правил дорожного движения в Зауралье будут снимать еще 18 видеокамер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нарушения Правил дорожного движения в Зауралье будут снимать еще 18 видеокамер 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
На дорогах Курганской области появятся еще 18 постов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома», который займется поставкой, монтажом и обслуживанием стационарных комплексов.
— Камеры будут установлены на перекрестках в Шадринске и Кургане, автомобильной дороге федерального значения Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган, Курган — Звериноголовское, а также на участках, где традиционно происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, — сообщают в пресс-службе компании.
Под прицелом камер окажутся такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, а также запрещенные поворот налево или разворот.
Информация с камер будет поступать в режиме онлайн в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД УМВД России по Курганской области.
45.ru: последние новости
В Кургане в «пьяном» ДТП погиб 60-летний житель города Накануне пазик сбил 10-летнего мальчика в центре Кургана В Кургане осудили составителя поездов путевой машинной станции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации
Volkswagen издевается над Mercedes
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение