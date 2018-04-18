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Посреди проспекта Жукова в Волгограде выгорела «Газель»
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Посреди проспекта Жукова в Волгограде выгорела «Газель» 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда около получаса назад прямо на оживленном перекрестке проспекта Жукова вспыхнула грузовая «Газель». Машину пришлось тушить сотрудникам расположенной рядом пожарно-спасательной части.
— В 16:41 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на улице Хорошева в Дзержинском районе горит грузовая «Газель». На место незамедлительно выехала пожарные 21-й пожарно-спасательной части. Уже в 16:48 пожар был полностью потушен, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Почему вспыхнула машина, специалистам еще предстоит выяснить. Избежать более серьезных последствий удалось благодаря тому, что пожарная часть расположена на той же улице Хорошева.
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