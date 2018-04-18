Посреди проспекта Жукова в Волгограде выгорела «Газель»

В Дзержинском районе Волгограда около получаса назад прямо на оживленном перекрестке проспекта Жукова вспыхнула грузовая «Газель». Машину пришлось тушить сотрудникам расположенной рядом пожарно-спасательной части.

— В 16:41 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на улице Хорошева в Дзержинском районе горит грузовая «Газель». На место незамедлительно выехала пожарные 21-й пожарно-спасательной части. Уже в 16:48 пожар был полностью потушен, — сообщили V1.ru ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Почему вспыхнула машина, специалистам еще предстоит выяснить. Избежать более серьезных последствий удалось благодаря тому, что пожарная часть расположена на той же улице Хорошева.