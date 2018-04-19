Водитель маршрутки наехал на 6-летнего ребенка в Волгограде

Водитель пассажирской «Газели» по невнимательности придавил 6-летнего ребенка в Ворошиловском районе Волгограда, в результате чего тот получил ушибы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 18 апреля в 17:20. 54-летний водитель маршрутки, двигаясь по улице Ужгородской со стороны Моршанской в сторону Садовой по требованию пассажиров высадил в неположенном месте 26-летнюю девушку с 6-летней дочерью. Отъезжая от них, он убедился в безопасности своего маневра и наехал на ребенка. В результате ДТП девочка получила ушибы и была доставлена в больницу.