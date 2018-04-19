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Водитель маршрутки наехал на 6-летнего ребенка в Волгограде
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Водитель маршрутки наехал на 6-летнего ребенка в Волгограде 

АиФ Волгоград 18 минут назад
Фото: v1.ru
Водитель пассажирской «Газели» по невнимательности придавил 6-летнего ребенка в Ворошиловском районе Волгограда, в результате чего тот получил ушибы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 18 апреля в 17:20. 54-летний водитель маршрутки, двигаясь по улице Ужгородской со стороны Моршанской в сторону Садовой по требованию пассажиров высадил в неположенном месте 26-летнюю девушку с 6-летней дочерью. Отъезжая от них, он убедился в безопасности своего маневра и наехал на ребенка. В результате ДТП девочка получила ушибы и была доставлена в больницу.
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