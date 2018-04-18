Мать с ребёнком и водитель пострадали в ДТП на Ставрополье

Двое взрослых и ребёнок пострадали из-за нарушения правил обгона, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель «ВАЗ-21013» выехал на встречную полосу днём 17 апреля в Будённовском районе и врезался в поворачивавшую «ГАЗель». Он и двое его пассажиров — жена и ребёнок — госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ребёнок ехал на руках у матери, а не в автокресле, которое помогло бы избежать серьёзных травм. Врачи борются за спасение жизней малыша и его матери.

На автомобиле была установлена резина, не подходящая к его конструкции. С такими нарушениями использовать транспорт запрещено. Полиция продолжает проверку.