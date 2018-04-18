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Мать с ребёнком и водитель пострадали в ДТП на Ставрополье
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Мать с ребёнком и водитель пострадали в ДТП на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 49 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Двое взрослых и ребёнок пострадали из-за нарушения правил обгона, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Водитель «ВАЗ-21013» выехал на встречную полосу днём 17 апреля в Будённовском районе и врезался в поворачивавшую «ГАЗель». Он и двое его пассажиров — жена и ребёнок — госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Ребёнок ехал на руках у матери, а не в автокресле, которое помогло бы избежать серьёзных травм. Врачи борются за спасение жизней малыша и его матери.
На автомобиле была установлена резина, не подходящая к его конструкции. С такими нарушениями использовать транспорт запрещено. Полиция продолжает проверку.
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