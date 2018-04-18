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СКР проверит обстоятельства смерти пятилетней девочки в больнице Верещагино
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СКР проверит обстоятельства смерти пятилетней девочки в больнице Верещагино 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Верещагино следственный отдел проводит проверку по факту смерти пятилетней девочки в стационаре районной больницы.
Предварительно установлено, что ребёнок около недели находилась на амбулаторном лечении. 13 апреля 2018 года наступило ухудшение, и девочку срочно госпитализировали в Верещагинскую районную больницу. Малышке оказали медицинскую помощь, но вечером того же дня она умерла.
«Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка. Изъяты для анализа медицинские документы, которые регламентируют оказание девочке медицинской помощи. Также следователь решает вопрос о назначении судебной экспертизы. Для установления полной картины произошедшего проводятся другие необходимые мероприятия», — сообщили в ГУ СКР по Пермскому краю.
По окончании проверки следственный орган примет решение, возбуждать или нет уголовное дело.
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