СКР проверит обстоятельства смерти пятилетней девочки в больнице Верещагино

В Верещагино следственный отдел проводит проверку по факту смерти пятилетней девочки в стационаре районной больницы.

Предварительно установлено, что ребёнок около недели находилась на амбулаторном лечении. 13 апреля 2018 года наступило ухудшение, и девочку срочно госпитализировали в Верещагинскую районную больницу. Малышке оказали медицинскую помощь, но вечером того же дня она умерла.

«Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка. Изъяты для анализа медицинские документы, которые регламентируют оказание девочке медицинской помощи. Также следователь решает вопрос о назначении судебной экспертизы. Для установления полной картины произошедшего проводятся другие необходимые мероприятия», — сообщили в ГУ СКР по Пермскому краю.

По окончании проверки следственный орган примет решение, возбуждать или нет уголовное дело.