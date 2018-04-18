Велосипедистка насмерть сбита автомобилем в Ветлужском районе

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины девятого утра 17 апреля на третьем километре автодороги Белышево — Калинино. Мужчина 1987 г.р. (водительский стаж четыре года), управляя автомобилем «ВАЗ-21099», совершил наезд на велосипедистку, которая ехала по середине проезжей части.

В результате ДТП смертельное ранение получила женщина 1969 г.р.

Ранее сообщалось, что два велосипедиста погибли на дорогах Нижегородской области за минувшие сутки.