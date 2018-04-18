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Велосипедистка насмерть сбита автомобилем в Ветлужском районе
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Велосипедистка насмерть сбита автомобилем в Ветлужском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около половины девятого утра 17 апреля на третьем километре автодороги Белышево — Калинино. Мужчина 1987 г.р. (водительский стаж четыре года), управляя автомобилем «ВАЗ-21099», совершил наезд на велосипедистку, которая ехала по середине проезжей части.
В результате ДТП смертельное ранение получила женщина 1969 г.р.
Ранее сообщалось, что два велосипедиста погибли на дорогах Нижегородской области за минувшие сутки.
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