Госавтоинспекция Петрозаводска проверяет автобусы на безопасность

В столице Карелии проходит акция «Безопасный автобус».

С начала 2018 года в городе Петрозаводске с участием автобусов зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили травмы. Все ДТП произошли по вине водителей автобусов.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, пресечения нарушений Правил дорожного движения с 17 по 19 апреля на территории Петрозаводска проходит профилактическое мероприятие «Безопасный автобус».

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями, а также техническое состояние автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, работу должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава.