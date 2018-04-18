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Госавтоинспекция Петрозаводска проверяет автобусы на безопасность
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Госавтоинспекция Петрозаводска проверяет автобусы на безопасность 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В столице Карелии проходит акция «Безопасный автобус».
С начала 2018 года в городе Петрозаводске с участием автобусов зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили травмы. Все ДТП произошли по вине водителей автобусов.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, пресечения нарушений Правил дорожного движения с 17 по 19 апреля на территории Петрозаводска проходит профилактическое мероприятие «Безопасный автобус».
Сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение правил дорожного движения водителями, а также техническое состояние автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, работу должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава.
В рейдах ГИБДД участвуют сотрудники Управления государственного автодорожного надзора, миграционной службы, налоговой инспекции, представителей Администрации Петрозаводска.
По материалам: ptzgovorit.ru
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