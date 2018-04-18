Собаки покусали двух девочек под Новосибирском

В Новосибирском районе в поселке Кудряшевский две большие собаки напали на двух школьниц. Одна из девочек находится в больнице, сообщили «Вести. Новосибирск».

Нападение произошло 17 апреля.

По словам родителей пострадавших девочек, в тот день Ева и Лада договорились вместе покататься на роликах по посёлку. По дороге на девочек напали две большие собаки.

Одна из пострадавших от укусов собаки девочка попала в больницу со множественными ранами. Другой удалось убежать, напугав псов криками.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Подмосковье создадут электронную базу пойманных бродячих животных.