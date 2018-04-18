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Собаки покусали двух девочек под Новосибирском
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Собаки покусали двух девочек под Новосибирском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Новосибирском районе в поселке Кудряшевский две большие собаки напали на двух школьниц. Одна из девочек находится в больнице, сообщили «Вести. Новосибирск».
Нападение произошло 17 апреля.
По словам родителей пострадавших девочек, в тот день Ева и Лада договорились вместе покататься на роликах по посёлку. По дороге на девочек напали две большие собаки.
Одна из пострадавших от укусов собаки девочка попала в больницу со множественными ранами. Другой удалось убежать, напугав псов криками.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в Подмосковье создадут электронную базу пойманных бродячих животных.
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