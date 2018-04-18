Работники автомойки угнали Mercedes‐Benz у сотрудника «Интерфакса», чтобы покататься по ночной Москве

Глава одного из отделов агентства «Интерфакс» лишился своего транспортного средства. С расположенной рядом с его домом мойки автомобиль угнали двое ее сотрудников. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

По словам журналиста, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля. Ключи от машины мужчина оставил начальнику автомойки, услугами которой пользуется уже продолжительное время.

Когда потерпевшему пришли счета за нарушение Правил дорожного движения, он понял, что автомобилем пользовались без его ведома.

В постановлении ГИБДД говорилось, что на Новорязанском шоссе и проспекте Мира иномарка превысила скорость. Более того, с утра на бортовом компьютере вместо обычных нулей хозяин Mercedes увидел цифры, которых быть не должно. На бампере транспортного средства он нашел царапины.

Свою причастность к случившемуся работники мойки отрицали. Позже, уверяет сотрудник агентства, выяснилось, что они действительно решили покататься на авто. Доказательством этому стали и видеозаписи камер, установленных на автомойке. Более того, на кадрах видно, как сотрудники сервиса заметили повреждения бампера. Бортовой компьютер Mercedes зафиксировал 97 километров пробега за три часа.

Угонщики сознались в содеянном владельцу автомобиля. Журналист обратился к правоохранителем с просьбой провести доследственую проверку и принять установленные законом меры.

В Мурманской области мужчина дважды угнал транспортные средства. Ему приглянулись МТ‐ЛБВ и КамАЗ. Местного жителя осудили и приговорили к тюремному заключению сроком на 2,5 года.