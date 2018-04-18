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Испанские водители возлюбили наркотическое вождение
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Испанские водители возлюбили наркотическое вождение 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Испанские власти обеспокоены резким увеличением числа водителей-наркоманов. Об этом сообщает «Российская Газета».
По информации полиции Мадрида, за первые три месяца 2018 года проверка водителей на запрещённые вещества подтверждала нарушение в 45% случаев, в то время как в 2017 году число таких случаев составляло 1/3.
«Тесты на алкоголь дают более-менее стабильный результат — у 3-4 процентов водителей его уровень в крови оказывается выше нормы. Но столь серьёзное изменение показателей по наркотикам вызывает тревогу», — отметили в местных правоохранительных органах.
Для проверки водителей на запрещённые вещества им предлагается сдать слюну на анализ. Экспресс-тест позволяет за пять минут установить, употреблял ли человек кокаин, опиаты, каннабис, метамфетамин или амфетамин. В случае положительного результата берётся дополнительная проба, которая направляется в лабораторию для анализа.
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За данный проступок испанских водителей наказывают штрафом в 1 000 евро, который сокращается до 500 евро в случае оплаты штрафа в льготный период (первые 20 дней). Также с водительской лицензии списываются шесть баллов из 12. При уменьшении баллов до нуля водители должны проходить переэкзаменовку для возврата «прав».
Отметим, что за подобное нарушение в России водителей ждут гораздо более серьёзные санкции — гарантированное лишение прав на 1,5-2 года с одновременным штрафом в 30 тыс. рублей. Для возврата «прав» требуется сдача теоретического экзамена в ГИБДД. При повторном нарушении сумма штрафа составляет 50 тыс., а срок лишения — три года.
Полный перечень штрафов и ответственности за нарушение ПДД. Читайте статью на QutoЧитайте также:Камеры разрешат ставить лишь по стандартуВодители утрачивают веру в ОСАГОВидео: Как кроссовер BMW проходит «лосиный тест»
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