Росгвардеец напал на водителя «Оки» 

Росгвардеец поссорился на дороге с водителем отечественной легковушки. Инцидент произошёл в Балашихе. Конфликт начался с того, что чёрная Toyota с так называемыми «красивыми» номерами прижала «Оку» к обочине. После из иномарки вышел мужчина в форме капитана Росгвардии и набросился на водителя «Оки» с оскорблениями. Росгвардеец в агрессивной форме требовал у автолюбителя права, но когда увидел, что тот снимает его на телефон, выбил смартфон из рук водителя, вернулся в свою машину и уехал. В пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили, что по данному случаю назначена служебная проверка.