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В Сургуте водитель на внедорожнике сбил мальчика-пешехода
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В Сургуте водитель на внедорожнике сбил мальчика-пешехода 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 апреля в 13:30 в Сургуте.
Мужчина на автомобиле «Toyota LK 200» наехал на ребенка, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.
По сообщению К-Информ, водитель скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД. В сети есть видеозапись, на которую попал момент аварии. Мальчик вынырнул из толпы пешеходов и пытался успеть перебежать перекресток, а водитель вовремя не среагировал.
Как отмечает пресс-служба окружной ГИБДД, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.
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