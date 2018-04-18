В Сургуте водитель на внедорожнике сбил мальчика-пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 апреля в 13:30 в Сургуте.

Мужчина на автомобиле « Toyota LK 200» наехал на ребенка, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.

По сообщению К-Информ, водитель скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД . В сети есть видеозапись, на которую попал момент аварии. Мальчик вынырнул из толпы пешеходов и пытался успеть перебежать перекресток, а водитель вовремя не среагировал.

Как отмечает пресс-служба окружной ГИБДД, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.