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Женщина выпала из автомобиля на ходу в Варнавинском районе
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Женщина выпала из автомобиля на ходу в Варнавинском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
27-летняя женщина получила ранения, выпав на ходу из салона автомобиля «Фольксваген» в Варнавинском районе. За рулем иномарки находился 36-летний водитель без прав. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось вчера, 17 апреля, около 8.30 на трассе Красные баки — Варнавино — Белышево. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, в аварии виноват водитель, допустивший падение пассажирки во время движения.
Пострадавшая женщина доставлена в центральную районную больницу. У нее диагностированы сочетанная травма, ушибленная рана и перелом. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее.
Напомним, четырехлетняя девочка пострадала во время поездки в трамвае.
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