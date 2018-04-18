Женщина выпала из автомобиля на ходу в Варнавинском районе

27-летняя женщина получила ранения, выпав на ходу из салона автомобиля « Фольксваген » в Варнавинском районе. За рулем иномарки находился 36-летний водитель без прав. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось вчера, 17 апреля, около 8.30 на трассе Красные баки — Варнавино — Белышево. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, в аварии виноват водитель, допустивший падение пассажирки во время движения.

Пострадавшая женщина доставлена в центральную районную больницу. У нее диагностированы сочетанная травма, ушибленная рана и перелом. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее.

Напомним, четырехлетняя девочка пострадала во время поездки в трамвае.