В Гулькевичском районе массовая авария с семью автомобилями унесла жизнь человека

ДТП произошло в ночь на 18 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, около 03.30 в районе села Новоукраинское Гулькевичского района столкнулись «ГАЗель» и грузовик.

Несколько попутных автомобилей остановились, чтобы оказать помочь пострадавшим. В тот самый момент в них врезалась фура, водитель которой не отреагировать и объехать препятствие. Таким образом участниками аварии стали два грузовика, одна «ГАЗель» и четыре легковушки. На месте ДТП один человек погиб. Еще четверых госпитализировали.