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В Гулькевичском районе массовая авария с семью автомобилями унесла жизнь человека
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В Гулькевичском районе массовая авария с семью автомобилями унесла жизнь человека 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
ДТП произошло в ночь на 18 апреля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, около 03.30 в районе села Новоукраинское Гулькевичского района столкнулись «ГАЗель» и грузовик.
Несколько попутных автомобилей остановились, чтобы оказать помочь пострадавшим. В тот самый момент в них врезалась фура, водитель которой не отреагировать и объехать препятствие. Таким образом участниками аварии стали два грузовика, одна «ГАЗель» и четыре легковушки. На месте ДТП один человек погиб. Еще четверых госпитализировали.
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