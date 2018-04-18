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Упавшая пассажирка затормозившего автобуса в Савелках попала в больницу
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Упавшая пассажирка затормозившего автобуса в Савелках попала в больницу 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Дорожная полиция Зеленограда расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 58-летняя жительница Подмосковья. Инцидент произошел вечером 14 апреля в районе Савелки. Как сообщает пресс-служба УВД округа, рейсовый автобус ЛИАЗ, за рулем которого находился 31-летний зеленоградец, следовал по улице Юности в направлении Центрального проспекта. Напротив дома №5 автобус резко затормозил, в результате чего произошло падение пожилой пассажирки.
Наряд скорой медицинской помощи доставил пострадавшую женщину в зеленоградскую горбольницу. В связи с этим ГИБДД обращается к пассажирам общественного транспорта с просьбой соблюдать правила проезда и держаться за поручни во время движения автотранспорта.
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