Упавшая пассажирка затормозившего автобуса в Савелках попала в больницу

Дорожная полиция Зеленограда расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 58-летняя жительница Подмосковья. Инцидент произошел вечером 14 апреля в районе Савелки. Как сообщает пресс-служба УВД округа, рейсовый автобус ЛИАЗ , за рулем которого находился 31-летний зеленоградец, следовал по улице Юности в направлении Центрального проспекта. Напротив дома №5 автобус резко затормозил, в результате чего произошло падение пожилой пассажирки.

Наряд скорой медицинской помощи доставил пострадавшую женщину в зеленоградскую горбольницу. В связи с этим ГИБДД обращается к пассажирам общественного транспорта с просьбой соблюдать правила проезда и держаться за поручни во время движения автотранспорта.