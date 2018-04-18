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Мужчину госпитализировали после падения с высоты в аэропорту Домодедово
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Мужчину госпитализировали после падения с высоты в аэропорту Домодедово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Московский Монитор
Сотрудник подрядной организации попал в больницу в результате несчастного случая на территории аэропорта Домодедово, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиагавани.
«14 апреля сотрудник подрядной организации, который выполнял монтажные работы на территории карго склада, упал с высоты», — сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства уточнил, что в результате несчастного случая мужчина был госпитализирован в больницу городского округа Домодедово.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории грузового склада «Домодедово-Карго» 63-летний инженер при демонтаже ворот потерял равновесие и упал с высоты. Он был госпитализирован в больницу, где через несколько часов скончался.
Агентство «Москва»: последние новости
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