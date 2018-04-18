Мужчину госпитализировали после падения с высоты в аэропорту Домодедово

«14 апреля сотрудник подрядной организации, который выполнял монтажные работы на территории карго склада, упал с высоты», — сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства уточнил, что в результате несчастного случая мужчина был госпитализирован в больницу городского округа Домодедово.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории грузового склада «Домодедово-Карго» 63-летний инженер при демонтаже ворот потерял равновесие и упал с высоты. Он был госпитализирован в больницу, где через несколько часов скончался.