В Воткинске осудили водителя автобуса, который опрокинулся и раздавил девушку

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вынесли приговор водителю автобуса, который попал в смертельное ДТП. Об этом телеканалу ВТВ рассказала помощник Воткинского межрайонного прокурора Татьяна Сорокина

«Он (водитель — Прим.ред) не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание автобуса. Пассажир получил травму, скончался», — отметила Сорокина.

Речь идет о ДТП, которое произошло в декабре 2017 года. Автобус ехал из села Кудрино в село Светлое.

«В салоне находилась единственная пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. При опрокидывании она выпала из окна салона и была придавлена автобусом», — Рассказал журналистам руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин

Водителя приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Семье погибший девушки выплатили 1 млн рублей компенсации.