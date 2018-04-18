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В Воткинске осудили водителя автобуса, который опрокинулся и раздавил девушку
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В Воткинске осудили водителя автобуса, который опрокинулся и раздавил девушку 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вынесли приговор водителю автобуса, который попал в смертельное ДТП. Об этом телеканалу ВТВ рассказала помощник Воткинского межрайонного прокурора Татьяна Сорокина.
«Он (водитель — Прим.ред) не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание автобуса. Пассажир получил травму, скончался», — отметила Сорокина.
Речь идет о ДТП, которое произошло в декабре 2017 года. Автобус ехал из села Кудрино в село Светлое.
«В салоне находилась единственная пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. При опрокидывании она выпала из окна салона и была придавлена автобусом», — Рассказал журналистам руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин
Водителя приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Семье погибший девушки выплатили 1 млн рублей компенсации.
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