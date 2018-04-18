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Миассец отсудил у администрации компенсацию за упавшее дерево на авто
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Миассец отсудил у администрации компенсацию за упавшее дерево на авто 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Мировым судьей судебного участка № 9 города Миасса Челябинской области рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя к Администрации Миасского городского округа о возмещении ущерба.
В судебном заседании установлено, что в ноябре 2017 года на автомобиль истца, припаркованный около Миасского машиностроительного колледжа, упало дерево и причинило автомобилю механические повреждения. Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 32 852,45 рублей, которую мужчина просил взыскать с ответчика наряду с понесенными им судебными расходами.
Представитель Администрации МГО исковые требования не признал, пояснил о наличии в случившемся вины водителя, припарковавшего автомобиль на газоне вблизи растущих деревьев. Также сослался на то, что упавшее дерево не было признано аварийным, никаких заявок на его спил ни от жителей города, ни от управляющих компаний не поступало.
«Мировой судья установил вину Администрации МГО в невыполнении мероприятий по содержанию деревьев и ненадлежащем контроле за зелеными насаждениями города. Вины в действиях мужчины расположившего свой автомобиль без нарушений правил парковки и правил дорожного движения, не на газоне или пешеходной зоне, не установлено. Решением мирового судьи с Администрации МГО в пользу мужчины взыскана сумма ущерба 32 852,45 рублей, а также судебные расходы в размере 11 686 рублей», — сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.
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