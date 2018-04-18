На трассе под Воронежем изъяли крупную партию наркотиков, следовавшую в Краснодарский край 

Наркодилера задержали богучарские полицейские.
На трассе под Воронежем полиция задержала волгоградца, перевозившего крупную партию синтетических наркотиков в Краснодарский край. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МВД. Стражи порядка поймали 40-летнего мужчину в Богучарском районе на 741 км трассы М-4 «Дон». Сотрудники ДПС остановили автомобиль Mazda 626, водитель сильно нервничал, и полицейские решили проверить машину. При осмотре нашли почти два килограмма наркотиков. Автомобилиста задержали. На допросе он рассказал, что купил «соли» в Москве и вёз их для сбыта в Краснодарский край. Против мужчины завели уголовное дело. Теперь ему может грозить до 20 лет лишения свободы.