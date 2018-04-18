Парень, угробивший в «пьяном» ДТП на Горной своих друзей, выслушал приговор

Трагедия произошла 9 октября прошлого года. В час ночи 30-летний нижегородец на ВАЗ 21214 влетел в гараж на улице Горной. Двое пассажиров — молодые мужчины (31 год и 27 лет) — погибли на месте, еще один — мужчина 34 лет — скончался в больнице в январе 2018 года.

Сам виновник аварии остался жив. В момент аварии он был пьян и гнал машину со скоростью 90 км/час.

Дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства, сообщает прокуратура Нижегородской области.

— Нижегородец ранее не судим, вину признал полностью, на иждивении имеет двоих малолетних детей, полностью возместил материальный ущерб и моральный вред, — отметили в прокуратуре

Приговор в законную силу не вступил.

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