Убивший в ДТП трех друзей нижегородец отправился в колонию на 3,5 года

30-летнего мужчина признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили в областной прокуратуре.

Смертельная авария произошла 9 октября 2017 года на улице Горной в облцентре: водитель « ВАЗ 21140» на скорости более чем 90 км/ч потерял управление, выехал на обочину и врезался в гараж.

Двое пассажиров умерли на месте аварии, третий — спустя несколько месяцев в больнице. Выжил только водитель. Как позже установит экспертиза, он сел за руль пьяным.