Ещё
Движение троллейбусов восстановили на проспекте Маршала Жукова в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение троллейбусов восстановили на проспекте Маршала Жукова в Москве 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
Движение троллейбусов на проспекте Маршала Жукова в столичном районе Хорошево-Мневники восстановили после дорожной аварии, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».
Утром в среду на проспекте Маршала Жукова из-за ДТП парализовало движение троллейбусов. Под контактной сетью столкнулись автобус и легковая машина.
«Движение троллейбусов в сторону центра на проспекте Маршала Жукова восстановлено», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции, в ДТП на проспекте Маршала Жукова никто не пострадал.
РИАМО: последние новости
15 детей пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Подмосковье Двое детей, пострадавшие в ДТП в Пушкинском районе, находятся тяжелом состоянии Спортивного тренера осудили в Подмосковье на 4 года за гибель 3 детей в ДТП
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»9
Казахстан закрыл границу с Россией81
Volkswagen издевается над Mercedes
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение