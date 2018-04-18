Движение троллейбусов восстановили на проспекте Маршала Жукова в Москве

Движение троллейбусов на проспекте Маршала Жукова в столичном районе Хорошево-Мневники восстановили после дорожной аварии, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Утром в среду на проспекте Маршала Жукова из-за ДТП парализовало движение троллейбусов. Под контактной сетью столкнулись автобус и легковая машина.

«Движение троллейбусов в сторону центра на проспекте Маршала Жукова восстановлено», — сказал собеседник агентства.