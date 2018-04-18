Ещё
Сегмент иномарок на грузовом рынке вырос за I квартал на 66%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сегмент иномарок на грузовом рынке вырос за I квартал на 66% 

«Автостат Инфо» 33 минуты назад
Сегмент иномарок на грузовом рынке вырос за I квартал на 66% По результатам продаж новых грузовиков в I квартале 2018 года в РФ, было реализовано 8163 ед. техники иностранных брендов. Это на 66% превысило результат продаж за тот же период 2017 года — 4921 ед. О динамике сегмента иномарок на рынке грузовых машин сообщают аналитики «Автостат Инфо».
Они, в частности, отмечают, что доля иномарок в объеме всех проданных в стране грузовиков (всего 17 480 ед.) составила в первом квартале 46,7%.
Среди иностранных автопроизводителей, представленных на российском рынке новых грузовиков, в отчетный период лидирует VOLVO. С января по март 2018 года включительно в РФ было продано 1357 грузовых «Вольво», что на 71,6% больше, чем годом ранее. Второе место в квартальном рейтинге иномарок занимает Scania — 1273 ед. (+59,7%). а третье досталось компании MAN (1102 ед., +88,1%). В ТОП-5 самых успешных иностранных брендов грузового рынка РФ входят Mercedes-Benz (893 ед., +31,1%) и Isuzu (833 ед., +42,2%).
Первое место среди моделей в сегменте грузовиков-иномарок досталось автомобилю Mercedes-Benz Actros. За первый квартал этого года покупатели в РФ приобрели 840 таких машин (+33,3%). Второе место в рейтинге моделей у VOLVO FH — 827 ед. (+53%), а третье — у DAF XF105 (575 шт., 28,3%). Далее следуют MAN TGX (462 авто, +437%) и Scania R-Серии (361 шт., +43,8%).
«Автостат Инфо»: последние новости
В марте продолжился спад на рынке грузовиков с пробегом Hyundai Solaris — самый популярный автомобиль на рынке Санкт-Петербурга ТОП-15 регионов по продажам легковых автомобилей в I квартале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»4
Казахстан закрыл границу с Россией81
Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение