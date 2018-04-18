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На Бору неизвестный водитель сбил подростка и скрылся
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На Бору неизвестный водитель сбил подростка и скрылся 

В городе N 45 минут назад
Фото: В городе N
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось 17 апреля в поселке Неклюдово городского округа Бор. В переулке Переездный под колеса автомобиля попал 16-летний подросток. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась около девяти часов вечера. Неизвестный водитель, управляющий неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода и скрылся. Пострадавший юноша доставлен в детскую областную больницу. Врачи приняли решение госпитализировать его.
Напомним, в Ветлужском районе автомобиль насмерть сбил велосипедистку.
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