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В Ярославле массово отключили светофоры: что говорят в мэрии
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В Ярославле массово отключили светофоры: что говорят в мэрии 

76.ru 45 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня утром люди долго не могли добраться до работы из-за неисправных и отключённых светофоров. Они не работали в нескольких районах города.
С самого утра не работал светофор на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Громова, проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе и на перекрёстке проспекта Толбухина и Большой Октябрьской. Также водители сообщили о неисправном светофоре на Красной площади.
— Никаких плановых отключений не было. Надо разбираться в каждом конкретном случае, — пояснили в мэрии Ярославля.
Власти сообщили, что как раз сейчас они этим и занимаются.
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