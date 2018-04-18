В Салехарде водитель иномарки сбил школьницу и столкнулся с другим авто

Полиция Салехарда устанавливает обстоятельства двойного ДТП, в котором пострадала девочка-пешеход. Авария произошла вечером 17 апреля. «Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что 24-летний житель города Салехарда, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем « Dodge ». При попытке остановиться перед пешеходным переходом мужчина не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнюю, после чего столкнулся с другим автомобилем», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С травмой головы ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение Салехардской окружной клинической больницы. Фото Евгения Поторочина