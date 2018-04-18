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В Салехарде водитель иномарки сбил школьницу и столкнулся с другим авто
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В Салехарде водитель иномарки сбил школьницу и столкнулся с другим авто 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полиция Салехарда устанавливает обстоятельства двойного ДТП, в котором пострадала девочка-пешеход. Авария произошла вечером 17 апреля.
«Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что 24-летний житель города Салехарда, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем «Dodge». При попытке остановиться перед пешеходным переходом мужчина не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнюю, после чего столкнулся с другим автомобилем», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
С травмой головы ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение Салехардской окружной клинической больницы.
Фото Евгения Поторочина
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