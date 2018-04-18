Ремонт федеральной дороги между Екатеринбургом и Челябинском могут завершить в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Ремонт на участке федеральной трассы М-5 между Екатеринбургом и Челябинском планируют завершить в 2019 году. В этом году на ремонт 21 км данного участка автодороги из федерального бюджета выделено более 1,2 млрд рублей, сообщил в среду журналистам начальник федерального дорожного агентства «Уралуправтодор» Алексей Борисов

"К сожалению, федеральная трасса М-5, соединяющая Екатеринбург с Челябинском, остается пока самой сложной на нашей сети. Это 61 км покрытия, из них 45 км находятся в неудовлетворительном состоянии

это бетонное покрытие, которое сложно ремонтировать. Первый 8-километровый участок мы сделали в 2014 году, затем в 2015-2016 годах у нас был перерыв, в прошлом году мы выполнили 7,7 км, в этом году планирует выполнить 22 км этой дороги, в границах Свердловской и Челябинской областей. В 2019 году мы планируем полностью ее закончить, выполнив работы на оставшихся 23 [отремонтировать 61 км трассы М-5], если ничего не помешает", — сказал Борисов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что в этом году ремонтные работы должны начаться на участке протяженностью 6 км в мае, которые, уточнил Борисов, не помешают транспортному потоку во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Екатеринбурге.

"На сегодняшний день все сделано так, чтобы мы не помешали болельщикам и всем участникам дорожного движения, которые будут двигаться по нашим дорогам и это касается не только Екатеринбурга и Челябинска, но и Тюмени, Перми. Согласованы так маршруты, чтобы ремонтные работы не мешали дорожному движению. Сегодня продолжаем ремонт путепровода через железную дорогу на 23 км трассы Екатеринбург — Тюмень. Задача стоит, чтобы 10 июня полностью работа была завершена и подрядчик ушел с проезжей части", — сказал Борисов, отвечая на вопрос ТАСС, о ремонте федеральных трасс на Урале во время ЧМ-2018.