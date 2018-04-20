Ровные дороги обойдутся Екатеринбургу в 1,5 миллиарда рублей

На ремонт дорог в Екатеринбурге городские власти потратят 1,5 млрд рублей. Все планируется провести работы на 6,6% от общей площади улично-дорожной сети, об этом сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал»

Ремонтировать дороги Екатеринбурга будут силами сразу трех источников. Так, из федерального бюджета на эти цели выделят 764 млн рублей, из областного — 700 млн и из городского — почти 90 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета по благоустройству городской администрации Тамара Благодаткова.

Всего в 2018 году будет отремонтирован 41 участок дороги площадью 864 тыс. кв метров, что составляет всего 6,6% от общей площади улично-дорожной сети уральской столицы. В связи с тем, что в Екатеринбурге пройдут игры ЧМ-2018, особое внимание будет уделяться центральным улицам. Так, ремонт запланирован на проспекте Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта и на улице Первомайской от Горького до Карла Либкнехта.

Напомним, до этого стало известно о том, что коммунальщики будут проводить ремонт на гостевом маршруте Чемпионата мира. Работы будут проводиться на тех участках, где зимой прорывало трубы. Ремонт пройдет именно сейчас, так как полное восстановление раскопанных дорог в зимнее время невозможно. Рабочие будут благоустраивать проезжие части и тротуары, газоны и внутридомовые проезды во дворах.