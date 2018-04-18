Ещё
В Республике Коми состоялся запуск кампании «Повод для обгона»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Республике Коми состоялся запуск кампании «Повод для обгона» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
Социальная кампания «Повод для обгона» реализуется Российским союзом автостраховщиков (РСА) при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Экспертного центра «Движение без опасности». Целью кампании является снижение количества дорожно-транспортных происшествий и жертв среди участников дорожного движения осуществляющих обгон, в том числе среди водителей и пассажиров всех возрастов (включая детей).
Запуск кампании ознаменовался проведением четырех дискуссионных площадок по актуальным темам в разрезе безопасности дорожного движения в регионе.
В ходе работы круглых столов и пресс-конференции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции региона, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, представители образовательных и страховых организаций, а также директор экспертного центра «Движение без опасности».
В завершении насыщенного дня участники круглых столов, а также представители СМИ приняли участие в пресс-конференции, на которой были подведены итоги работы круглых столов. Заместитель Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Алексей Моисеев подчеркнул: «Обеспечение безопасности на дорогах и снижение смертности при ДТП — длительный, комплексный процесс. Слаженная и структурированная работа органов власти, а также высокая гражданская ответственность общества помогут решить эту задачу».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Тверской области автоинспекторы провели акцию «Безопасная дорога для пешехода» В Ивановской области подведены итоги тематического конкурса детского творчества «Добрая дорога детства» Житель Якутии поблагодарил транспортных полицейских за оказание помощи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение