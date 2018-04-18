В Республике Коми состоялся запуск кампании «Повод для обгона»

Социальная кампания «Повод для обгона» реализуется Российским союзом автостраховщиков (РСА) при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Экспертного центра «Движение без опасности». Целью кампании является снижение количества дорожно-транспортных происшествий и жертв среди участников дорожного движения осуществляющих обгон, в том числе среди водителей и пассажиров всех возрастов (включая детей).

Запуск кампании ознаменовался проведением четырех дискуссионных площадок по актуальным темам в разрезе безопасности дорожного движения в регионе.

В ходе работы круглых столов и пресс-конференции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции региона, Министерства образования , науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство строительства , тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, представители образовательных и страховых организаций, а также директор экспертного центра «Движение без опасности».