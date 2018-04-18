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В столкновении «Приоры» и «пятнадцатой» в Суровикинском районе 1 погиб, 3 пострадали
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В столкновении «Приоры» и «пятнадцатой» в Суровикинском районе 1 погиб, 3 пострадали 

ria34.ru 33 минуты назад
Фото: ria34.ru
В Волгоградской области в лобовом столкновении «Приоры» и «пятнадцатой» один человек погиб, еще трое пострадали.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла накануне около половины десятого вечера городе Суровикино. 22-летний водитель, автомобиле «Лада Приора», двигаясь по улице Шоссейной, выехал встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой «ВАЗ-21150» под управлением 37-летнего водителя.
— В результате аварии на месте происшествия до приезда скорой помощи скончалась 30-летняя пассажирка «пятнадцатой», — пояснили в региональной полиции. — Мужчины, управлявшие легковушками, а также скончалась 19-летний пассажир «Лады Приоры» различными травмами доставлены в больницу.
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