В столкновении «Приоры» и «пятнадцатой» в Суровикинском районе 1 погиб, 3 пострадали

В Волгоградской области в лобовом столкновении «Приоры» и «пятнадцатой» один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла накануне около половины десятого вечера городе Суровикино. 22-летний водитель, автомобиле « Лада Приора», двигаясь по улице Шоссейной, выехал встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой «ВАЗ-21150» под управлением 37-летнего водителя.

— В результате аварии на месте происшествия до приезда скорой помощи скончалась 30-летняя пассажирка «пятнадцатой», — пояснили в региональной полиции. — Мужчины, управлявшие легковушками, а также скончалась 19-летний пассажир «Лады Приоры» различными травмами доставлены в больницу.