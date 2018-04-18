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Смертельное ДТП под Судогдой
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Смертельное ДТП под Судогдой 

ТВ-МИГ 31 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УГИБДД по Владимирской области
Страшное ДТП произошло сегодня около двух часов ночи на 4-ом километре автодороги «Судогда — В. Артёмовка — Павликово — Красное Эхо — Побойки». 24-летний водитель из Судогды не справился с управлением своего «Форда Фокуса» и улетел в кювет при левом повороте.
Съехав с дороги, машина несколько раз перекувырнулась в воздухе, но в итоге приземлилась на колеса. Водитель скончался от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.
По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Не исключено, что водитель мог уснуть за рулем.
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