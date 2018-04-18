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Сотрудники автомойки угнали машину у журналиста «Интерфакса»
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Сотрудники автомойки угнали машину у журналиста «Интерфакса» 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сотрудники автомойки взяли машину «покататься» у главы одного из отделов агентства «Интерфакс». Инцидент произошёл еще в ночь на 4 апреля. Журналист оставил ключи от своего авто начальнику автомойки, услугами которой пользуется уже продолжительное время. Как пишет телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, об инциденте стало известно, когда потерпевшему пришли счета за нарушение ПДД.
В постановлении ГИБДД говорилось, что на Новорязанском шоссе и проспекте Мира иномарка превысила скорость. Более того, с утра на бортовом компьютере вместо обычных нулей хозяин Mercedes увидел цифры, которых быть не должно. На бампере транспортного средства он нашел царапины.
При этом сотрудники поначалу отрицали свою причастность к угону, но затем признались в содеянном. Журналист написал заявление в полицию.
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