Сотрудники автомойки угнали машину у журналиста «Интерфакса»

Сотрудники автомойки взяли машину «покататься» у главы одного из отделов агентства «Интерфакс» . Инцидент произошёл еще в ночь на 4 апреля. Журналист оставил ключи от своего авто начальнику автомойки, услугами которой пользуется уже продолжительное время. Как пишет телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах , об инциденте стало известно, когда потерпевшему пришли счета за нарушение ПДД.

В постановлении ГИБДД говорилось, что на Новорязанском шоссе и проспекте Мира иномарка превысила скорость. Более того, с утра на бортовом компьютере вместо обычных нулей хозяин Mercedes увидел цифры, которых быть не должно. На бампере транспортного средства он нашел царапины.

При этом сотрудники поначалу отрицали свою причастность к угону, но затем признались в содеянном. Журналист написал заявление в полицию.