Ещё
Под Екатеринбургом полицейские расстреляли машину угонщика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Екатеринбургом полицейские расстреляли машину угонщика 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В ночь на 18 апреля свердловские полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать угонщика иномарки.
"Сегодня ночью на 350-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург сотрудниками полиции из подразделения ГИБДД для остановки автомашины Nissan Tiida, водитель которой грубо нарушал ПДД, было применено табельное оружие — пистолет Макарова. Лихача и его ранее судимых пассажиров удалось задержать. Чудом обошлось без пострадавших и погибших, так как иномарка, пытаясь скрыться, реально угрожала другим участникам дорожного движения. Машина оказалась в угоне за Кировградом", — рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Преследование Nissan Tiida началось в Екатеринбурге около 02.50. Инспекторы ГИБДД неоднократно требовали водителя остановиться, однако он игнорировал их призывы. На загородной дороге один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но и это не повлияло на лихача. Тогда инспектор начал стрелять по колесам. Лишь когда все были пробиты, нарушитель остановился.
Водитель и четверо его пассажиров бросились врассыпную. Полицейским удалось их догнать и задержать. Беглецами оказались молодые люди 18-19 лет. Четверо из них ранее были судимы за кражи, один — за насильственные действия сексуального характера.
Выяснилось, что водитель был пьян, прав никогда не получал. Он освободился из воспитательной колонии в феврале 2018 года.
"В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством. Кроме того, в отношении лихача полиция уже составила протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания административный арест на срок до пятнадцати суток", — отметил полковник Горелых.
Уралинформбюро: последние новости
В Индии переполненный людьми грузовик упал с моста В Екатеринбурге грузовик вылетел на красный и смял легковушку - погиб мужчина В Прикамье внедорожник ушел под лед
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»23
Казахстан закрыл границу с Россией81
Volkswagen издевается над Mercedes
Подержанные авто растут в цене
Лимузин Путина нашли на «Авто.ру»
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение