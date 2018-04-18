Под Екатеринбургом полицейские расстреляли машину угонщика

В ночь на 18 апреля свердловские полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать угонщика иномарки.

Валерий Горелых. "Сегодня ночью на 350-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург сотрудниками полиции из подразделения ГИБДД для остановки автомашины Nissan Tiida, водитель которой грубо нарушал ПДД, было применено табельное оружие — пистолет Макарова. Лихача и его ранее судимых пассажиров удалось задержать. Чудом обошлось без пострадавших и погибших, так как иномарка, пытаясь скрыться, реально угрожала другим участникам дорожного движения. Машина оказалась в угоне за Кировградом", — рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД

Преследование Nissan Tiida началось в Екатеринбурге около 02.50. Инспекторы ГИБДД неоднократно требовали водителя остановиться, однако он игнорировал их призывы. На загородной дороге один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но и это не повлияло на лихача. Тогда инспектор начал стрелять по колесам. Лишь когда все были пробиты, нарушитель остановился.

Водитель и четверо его пассажиров бросились врассыпную. Полицейским удалось их догнать и задержать. Беглецами оказались молодые люди 18-19 лет. Четверо из них ранее были судимы за кражи, один — за насильственные действия сексуального характера.

Выяснилось, что водитель был пьян, прав никогда не получал. Он освободился из воспитательной колонии в феврале 2018 года.

"В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством. Кроме того, в отношении лихача полиция уже составила протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания административный арест на срок до пятнадцати суток", — отметил полковник Горелых.