«Алибаба» подтвердила разработку беспилотного автомобиля

Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — Китайский гигант электронной коммерции «Алибаба» подтвердил, что разрабатывает технологию автономного вождения, сообщает в среду газета China Daily.

Команду ученых, занимающихся разработкой технологии, возглавляет старший научный сотрудник лаборатории компании «Алибаба» AI Labs Ван Ган , сообщает газета со ссылкой на компанию.

Согласно статье China Daily, разработчики стремятся достичь четвертого уровня, когда беспилотный автомобиль может двигаться самостоятельно без вмешательства человека в определенных условиях.

Китайские власти 12 апреля опубликовали руководство, разрешающее проведение испытаний умных автомобилей на дорогах в различных районах страны и охватывающее различные степени автономности вождения.

"Алибаба" провела дорожные испытания своего самоуправляемого автомобиля и готова дополнительно нанять 50 специалистов для усовершенствования технологии, говорится в статье.