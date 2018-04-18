«Алибаба» подтвердила разработку беспилотного автомобиля 

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Китайский гигант электронной коммерции «Алибаба» подтвердил, что разрабатывает технологию автономного вождения, сообщает в среду газета China Daily.
Команду ученых, занимающихся разработкой технологии, возглавляет старший научный сотрудник лаборатории компании «Алибаба» AI Labs Ван Ган, сообщает газета со ссылкой на компанию.
Согласно статье China Daily, разработчики стремятся достичь четвертого уровня, когда беспилотный автомобиль может двигаться самостоятельно без вмешательства человека в определенных условиях.
Китайские власти 12 апреля опубликовали руководство, разрешающее проведение испытаний умных автомобилей на дорогах в различных районах страны и охватывающее различные степени автономности вождения.
"Алибаба" провела дорожные испытания своего самоуправляемого автомобиля и готова дополнительно нанять 50 специалистов для усовершенствования технологии, говорится в статье.
"Алибаба" начала разработку самоуправляемого автомобиля вслед за двумя своими главными конкурентами — китайскими интернет-компаниями Baidu и Tencent. -0-