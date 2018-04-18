В Кувандыкском округе подросток получил серьезные ожоги при розжиге мангала

Полицейские проводят проверку по факту получения ожогов 15-летним жителем Кувандыкского городского округа.

17 апреля врачи скорой помощи госпитализировали в больницу подростка с термическими ожогами шеи, головы, обеих кистей рук 1 и 2 степени. Предварительно правоохранители выяснили, что пострадавший получил телесные повреждения, разжигая костер в мангале средством для розжига. Инцидент произошел во дворе частного дома.