«Я паркуюсь, как…»: тюменские автохамы перегораживают проезды во дворах и ставят машины под окна

В новой подборке тюменских автохамов, большую часть которых сфотографировали читатели 72.ru, мы расскажем и покажем, как водители паркуются во дворах многоквартирных домов и напомним про любителей занять места, отведенные для инвалидов.

Парковка на тротуарах возле домов

Пешеходам приходится выходить на проезжую часть

На тротуаре у домов № 130 и 132 на улице Широтной ежедневно паркуются десятки автомобилистов. Здесь есть знак, запрещающий остановку машин с 8:00 до 20:00, но водители его игнорируют.

Среди нарушителей замечены и таксисты

— Мамам с колясками, да и просто прохожим, ходить сложно, приходится выходить на проезжую часть, — жалуются местные жители.

Ежедневно на этом тротуаре стоят десятки машин

Тюменцы обратились за помощью в ГИБДД , но их направили к специалистам управы Восточного округа. Привлекать к ответственности таких нарушителей по закону должны именно они, а наводить порядок во дворах — представители управляющих компаний.

Такие нарушения, конечно же, встречаются не только на Широтной. Большое количество любителей оставить свой автомобиль на тротуаре замечено и на других улицах областного центра.

А это — на Пермякова, 71 корпус 2 Заблокировал проезд и ушел спать

Улица Широтная, 148/3 Одни водители перегораживают путь пешеходам, другие — блокируют проезд. Во дворе дома № 148/3 по улице Широтной водитель Mazda не подумал, что из-за его неосмотрительности к соседям не смогут подъехать ни скорая, ни сотрудники МЧС

Иномарка простояла так всю ночь

Машина ГИБДД на тротуаре

Сотрудники ГИБДД вышли из патрульной машины для оформления нарушений ПДД Паркуются на тротуарах и сотрудники ГИБДД. Патрульный автомобиль, стоящий у светофора, тюменцы заметили на улице Чернышевского и поспешили причислить его к нарушителям. По правилам, при необходимости выполнения неотложного служебного задания инспекторы ДПС могут ставить служебную машину с включенными спецсигналами в неположенных местах.

Тюменские «инвалиды»

Улица Василия Гольцова, 15 Места, отведенные для парковки автомобилей инвалидов, тюменцы занимают повсеместно. Таких нарушителей можно встретить не только возле торговых центров, но и на бесплатной стоянке у аэропорта.

Места для инвалидов в Рощино

Почти не считается. Парковка у ТЦ «Галактика»

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