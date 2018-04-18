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В Архангельске на реке Кузнечиха чуть не утонули трое рыбаков
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В Архангельске на реке Кузнечиха чуть не утонули трое рыбаков 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске на реке Кузнечиха трое рыбаков на мотобуксировщиках провалились под лед в районе нефтебазы, двое из них были госпитализированы с переохлаждением. Об этом сообщает ARH112.
Двоим мужчинам помогли выбраться из полыньи очевидцы, а женщине пришлось сложнее — плотная одежда набухла и тянула под воду, да и сама рыбачка оказалась довольно крупной.
К месту происшествия прибыла группа областной службы спасения. Двое пловцов-спасателей в гидрокостюмах спустились в полынью к тонущей женщине, чтобы предотвратить ее дальнейшее погружение в воду.
На резиновой лодке спасенную доставили к автомобилю скорой помощи и вместе с одним из мужчин госпитализировали в 1 городскую больницу с переохлаждением.
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