В Архангельске на реке Кузнечиха чуть не утонули трое рыбаков

В Архангельске на реке Кузнечиха трое рыбаков на мотобуксировщиках провалились под лед в районе нефтебазы, двое из них были госпитализированы с переохлаждением. Об этом сообщает ARH112.

Двоим мужчинам помогли выбраться из полыньи очевидцы, а женщине пришлось сложнее — плотная одежда набухла и тянула под воду, да и сама рыбачка оказалась довольно крупной.

К месту происшествия прибыла группа областной службы спасения. Двое пловцов-спасателей в гидрокостюмах спустились в полынью к тонущей женщине, чтобы предотвратить ее дальнейшее погружение в воду.

На резиновой лодке спасенную доставили к автомобилю скорой помощи и вместе с одним из мужчин госпитализировали в 1 городскую больницу с переохлаждением.