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Бесстрашный «Бэтмен»: пензенец бросился под колеса автомобилей
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Бесстрашный «Бэтмен»: пензенец бросился под колеса автомобилей 

PNZdrive 56 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе один из пешеходов рискнул не только своим здоровьем, но и других участников дорожного движения, когда решился выскочить на дорогу в неположенном месте. В этот самый момент перед нарушителем оказалась машина.
Запись этого инцидента появилась в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На ней запечатлено, как мужчина вне зоны действия светофоров перебегает проезжую часть перед движущимися автомобилями.
«Бесстрашный «Бэтмен» бросился под колеса. Будьте осторожны!» — прокомментировал горожанин.
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