Бесстрашный «Бэтмен»: пензенец бросился под колеса автомобилей

В Пензе один из пешеходов рискнул не только своим здоровьем, но и других участников дорожного движения, когда решился выскочить на дорогу в неположенном месте. В этот самый момент перед нарушителем оказалась машина.

Запись этого инцидента появилась в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На ней запечатлено, как мужчина вне зоны действия светофоров перебегает проезжую часть перед движущимися автомобилями.

«Бесстрашный «Бэтмен» бросился под колеса. Будьте осторожны!» — прокомментировал горожанин.