Архангелогородцы получили обморожение, провалившись под лед на Кузнечихе

В Архангельской области массово закрываются переправы. Из 127 открытых переправ остались действовать лишь 17, и только три из них транспортные. Уже известны случаи, когда машины проваливались под лед, катаясь по неофициальным переправам. Тогда удалось обойтись без жертв, даже не пришлось вызывать спасателей. Меньше повезло троим архангелогородцам, решившим половить рыбу накануне. Они провалились в воду, и одна из них чуть не умерла.

Двое мужчин и женщина ехали на мотобуксировщиках по Кузнечихе в районе нефтебазы, когда лед под ними разошелся. К счастью, рядом находились люди, которые смогли вытащить обоих мужчин и вызвать спасателей.

— Трое человек двигались по реке, двое мужчин и одна женщина, немолодые. Был провал, но по счастливой случайности они не утонули. Там были очевидцы, которые среагировали, оказали помощь и вызвали службы спасения, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Евгений Хозяинов.

Женщина оказалась в более трудном положении — одежда набухла и стала тянуть ее ко дну. Без спасателей вытащить ее не удавалось, только поддерживать на поверхности воды с помощью багра. Когда службы спасения прибыли, женщина не могла даже говорить от обморожения — она провела в воде около получаса.

Ее достали с помощью двоих пловцов в гидрокостюмах, посадили в резиновую лодку и доставили к автомобилю скорой помощи. Это тоже заняло время — никаких дорог до реки нет.