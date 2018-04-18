На отремонтированной дороге в Челябинске под Lexus провалился асфальт

В среду, 18 апреля, на стоянке в Ленинском районе обвалился асфальт. Припаркованный на ней Lexus оказался одним колесом в образовавшейся дыре. Фото и видео с места событий прислали читатели 74.ru.

На записи видно, что под асфальтом проходит канализация.

— Вот такая зияющая бездна около дома №128 на улице Дзержинского образовалась сейчас, — рассказала сотрудник одного из ближайших магазинов Юлия. — Тут буквально в понедельник дорогу отремонтировали. Оставили разбросанными шлакоблоки. И сейчас машина припарковалась и провалилась одним колесом. Там в яме воды много, течёт. Какая-то авария, похоже.

74.ru сделал запросы в администрацию района, МУП ПОВВ и управление дорожного хозяйства с просьбой прокомментировать происшествие.