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На отремонтированной дороге в Челябинске под Lexus провалился асфальт
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На отремонтированной дороге в Челябинске под Lexus провалился асфальт 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В среду, 18 апреля, на стоянке в Ленинском районе обвалился асфальт. Припаркованный на ней Lexus оказался одним колесом в образовавшейся дыре. Фото и видео с места событий прислали читатели 74.ru.
На записи видно, что под асфальтом проходит канализация.
— Вот такая зияющая бездна около дома №128 на улице Дзержинского образовалась сейчас, — рассказала сотрудник одного из ближайших магазинов Юлия. — Тут буквально в понедельник дорогу отремонтировали. Оставили разбросанными шлакоблоки. И сейчас машина припарковалась и провалилась одним колесом. Там в яме воды много, течёт. Какая-то авария, похоже.
74.ru сделал запросы в администрацию района, МУП ПОВВ и управление дорожного хозяйства с просьбой прокомментировать происшествие.
Пободный случай произошел в минувшую пятницу на улице Бажова. Когда машина выезжала со двора, под ней провалился асфальт. Угодил в яму и эвакуатор, который прибыл на помощь пострадавшему автомобилю. Сотрудников ГИБДД хозяйка легковушки прождала почти шесть часов.
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