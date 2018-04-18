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Нетрезвый водитель и пассажир пытались протаранить экипаж ГИБДД в Карелии
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Нетрезвый водитель и пассажир пытались протаранить экипаж ГИБДД в Карелии 

360tv.ru 45 минут назад
В Медвежьегорском районе Карелии полиция задержала водителя и пассажира, которые пытались протаранить автомобиль сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу МВД РФ по Республике Карелия.
В ночь с 16 на 17 апреля автомобиль Lada Priora на большой скорости выехал на встречную полосу и едва не столкнулся с экипажем ГИБДД. После того, как сотрудники
патрульно-постовой
службы попытались остановить лихача, он решил скрыться. Началась погоня. Стражи порядка неоднократно просили водителя остановиться, после чего применили табельное оружие.
Когда нарушителей догнали, выяснилось, что и водитель, и пассажир легковушки были сильно пьяны. Медицинская экспертиза подтвердила наличие в крови водителя 0.97 промилле.
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