Нетрезвый водитель и пассажир пытались протаранить экипаж ГИБДД в Карелии

В Медвежьегорском районе Карелии полиция задержала водителя и пассажира, которые пытались протаранить автомобиль сотрудников ГИБДД . Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу МВД РФ по Республике Карелия.

В ночь с 16 на 17 апреля автомобиль Lada Priora на большой скорости выехал на встречную полосу и едва не столкнулся с экипажем ГИБДД. После того, как сотрудники

патрульно-постовой

службы попытались остановить лихача, он решил скрыться. Началась погоня. Стражи порядка неоднократно просили водителя остановиться, после чего применили табельное оружие.

Когда нарушителей догнали, выяснилось, что и водитель, и пассажир легковушки были сильно пьяны. Медицинская экспертиза подтвердила наличие в крови водителя 0.97 промилле.