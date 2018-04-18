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Опубликовано видео из эпицентра урагана
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Опубликовано видео из эпицентра урагана 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Зря водитель не послушал свою супругу, которая начала биться в истерике от дурных предчувствий еще до того, как машина въехала в критически опасную область. Муж сурово приказал ей молчать и не сбавил скорость. В результате сильнейший порыв ветра швырнул автомобиль в кювет, в результате чего тот развалился на части.
В комментариях к посту в Facebook супруги пишут, что они живы и здоровы, однако дом они потеряли. Возможно, водитель до конца верил в чудо и хотел улететь восвояси, но в итоге только влетел на большие деньги.
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