Опубликовано видео из эпицентра урагана

Зря водитель не послушал свою супругу, которая начала биться в истерике от дурных предчувствий еще до того, как машина въехала в критически опасную область. Муж сурово приказал ей молчать и не сбавил скорость. В результате сильнейший порыв ветра швырнул автомобиль в кювет, в результате чего тот развалился на части.

В комментариях к посту в Facebook супруги пишут, что они живы и здоровы, однако дом они потеряли. Возможно, водитель до конца верил в чудо и хотел улететь восвояси, но в итоге только влетел на большие деньги.