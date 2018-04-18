Камера сняла, как в Берёзовском автомойщик сбил на чужом Mercedes двух женщин

В Берёзовском 17 апреля сотрудник автомойки сбил людей. Он переставлял находившийся в боксе Mercedes, но по какой-то причине газанул и на полной скорости выехал из мойки, сломав ворота, у которых в это время стояли три женщины.

Происшествие сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что машина буквально сносит двоих женщин, третья чудом остаётся невредима. Одну из женщин сначала отбрасывает, потом по ней проезжает авто, но в итоге она поднимается сама. Вторая сразу оказалась под колёсами.

— Под машиной оказалась администратор этой мойки, чтобы вытащить её, автомобиль поднимали. Потом женщину увезли на скорой, — рассказал E1.RU очевидец.

Пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых подтвердил E1.RU, что это произошло на одной из автомоек Берёзовского.

— Тревожное сообщение об этом ЧП поступило в дежурную часть ОВД Берёзовского из приёмного покоя хирургического отделения ЦГБ № 1 в 10:20 утра 17 апреля, — сказал он. — В полицию сообщили, что к медикам поступила женщина с предварительным диагнозом — открытая рана живота. Материал был расписан для проведения необходимой проверки в территориальное ГИБДД . К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшую женщину, полученные в результате наезда травмы оказались не совместимы с жизнью. Полицейские установили личность женщины, это местная жительница по имени Наташа, она является сотрудницей мойки, где случилась трагедия.

Вторая женщина, по словам Горелых, получила менее тяжёлые травмы, с ушибами и ссадинами её отвезли в больницу для оказания помощи.

— Сыщики опросили очевидцев этого, безусловно, рокового случая. По предварительным данным двух женщин сбил работник этой же мойки, молодой мужчина, — сказал пресс-секретарь полиции. — Хозяин машины оставил её помыть, а сам отправился на работу поблизости. Дело в том, что на мойке было две машины, когда одна уехала, вторую было необходимо подвинуть дальше, чтобы продолжить работу с ней. И молодой человек, вероятнее всего, из-за неопытности владения транспортным средством, допустил наезд с такими ужасными последствиями.